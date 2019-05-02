Министр энергетики США назвал ненадежным поставляемый в ЕС газ из России

Министр энергетики США Рик Перри назвал ненадежным поставляемый в Европу российский газ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France 24.

Во время конференции он заявил: "Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz, или один из прекрасных автомобилей, которые выходят из Европейского союза".

Перри добавил, что "можно купить подобные машины в другом месте, однако это будет ненадежно".

"Так же дело обстоит и с российским газом", - считает он.

В свою очередь комиссар Европейского союза по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что имеет смысл увеличить экспорт газа из США. Он отметил, что разнообразие важно не только для безопасности поставок, но и для обеспечения конкуренции.

Напомним, 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

Посол Германии в США Эмили Хабер направила письмо в Конгресс с просьбой прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям НОВАТЭК и "Газпром", которые работают в ФРГ.