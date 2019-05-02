Міністр енергетики США назвав ненадійним газ, який поставляється в ЄС з Росії

Міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійнимросійський газ, який поставляється до Європи. Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал France 24.

Під час конференції він заявив: "Якщо вас турбує тільки дешевизна покупки, тоді ви не придбаєте BMW або Mercedes-Benz, або один з прекрасних автомобілів, які виходять з Європейського союзу".

Перрі додав, що "можна придбати подібні машини в іншому місці, однак це буде ненадійно".

"Так само справа йде і з російським газом", - вважає він.

У свою чергу комісар Європейського союзу з енергетики Мігель Аріас Каньете заявив, що має сенс збільшити експорт газу з США. Він зазначив, що різноманітність важливо не тільки для безпеки поставок, але і для забезпечення конкуренції.

Нагадаємо, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Посол Німеччини в США Емілі Хабер направила лист до Конгресу з проханням припинити погрожувати новими санкціями російським компаніям НОВАТЕК і "Газпром", які працюють в ФРН.