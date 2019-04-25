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Посол Германии в США пыталась защитить Россию от санкций, - Bild

Новости » Политика    25.04.2019 - 14:56
Посол Германии в США пыталась защитить Россию от санкций, - Bild
Фото: Эмили Хабер (flickr.com boellstiftung)

Посол ФРГ в Вашингтоне попросила конгресс США воздержаться он новых санкций против РФ

Посол Германии в США Эмили Хабер направила письмо в конгресс с просьбой прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям НОВАТЭК и "Газпром", которые работают в ФРГ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В письме говорится, что страны Европейского союза недавно приняли поправки в Газовую директиву и вопрос блокировки строительства "Северного потока-2" закрыт.

"Все страны, критиковавшие строительство "Северного потока-2", согласились принять этот документ", - напомнила она.

Посол назвала любые дальнейшие шаги, которые Вашингтон намерен предпринимать, для того чтобы помешать развитию проекта, контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС.

По ее словам, санкции могут нанести ущерб импорту СПГ в Германию. Терминал по перевалке сжиженного природного газа мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Напомним, РБК-Украина писало, что глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг написал письмо к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором он предупредил, что компания может обратиться в международный арбитраж для защиты "Северного потока-2".

15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". 

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