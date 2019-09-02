Міністр енергетики розповів про перспективи поставок американського газу з Польщі

Фото: міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Оржель (brdo.com.ua)

Міністр енергетики прокоментував угоду з Польщею і США

Україна планує реалізувати положення Меморандуму співробітництво в сфері енергетики з Польщею і США вже в найближчий час. Про це на прес-конференції сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Оржель, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оржель заявив, що від цієї угоди виграють усі сторони, оскільки Україна імпортує близько 10-11 млрд кубометрів газу на рік і є преміальним ринком.

"За цей ринок треба боротися. І якщо ми даємо більші можливості щодо варіантів постачання газу на ринок України, ми виграємо, виграють наші партнери, у них збільшуються обсяги продажів", - сказав він.

Як зазначив Оржель, одним з найближчих завдань Міністерства енергетики стане розробка технічних питань, "щоб забезпечити збільшення отримання газу з LNG-терміналу в Польщі, для того, щоб ми могли диверсифікатувати, отримати конкуренцію, для того, щоб ми забезпечили нашу українську безпеку".

"Ми знайшли порозуміння з нашими американськими партнерами", - сказав він і додав, що польська сторона також працюватиме над вирішенням питань логістики.

Нагадаємо, Україна, Польща і США 31 серпня підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи.

Слід зазначити, що Польща поступово скорочує постачання російського газу. В 2022 році завершується довгостроковий так званий Ямальський контракт на постачання до Польщі газу з Росії, і Варшава не має наміру його продовжувати.