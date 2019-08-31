Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

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Украина будет получать поставки сжиженного газа через Польшу

Украина, Польша и США сегодня, 31 августа, подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в Facebook.

На встрече с министром энергетики США Риком Перри украинская делегация обсудила важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

Сообщается, что одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы.

Напомним, РБК-Украина писало, что США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа. Документ подпишут Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, Рик Перри, министр энергетики США и Александр Данилюк, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украине и экспорта американского СПГ, а также газовых стыков в регионе.