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Міністр енергетики Литви провів ніч в укритті через атаку РФ на Київ

10:13 20.08.2026 Чт
2 хв
Литовський міністр на власному досвіді відчув те, з чим українці стикаються регулярно
aimg Тетяна Степанова
Міністр енергетики Литви провів ніч в укритті через атаку РФ на Київ Фото: міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас (facebook.com/SavickasLu)
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Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його команда, які перебувають із візитом у Києві, провели цю ніч в укритті через масовану атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Довелося пережити те, що значна частина людей в Україні переживає дуже часто. Цієї ночі разом із нашою делегацією нам довелося перебувати в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває", - розповів Савіцкас.

Литовський міністр прибув до Києва 19 серпня та провів зустріч, зокрема, з міністром енергетики України Денисом Шмигалем.

Як відомо, планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергоінфраструктури.

Також сьогодні литовська делегація відвідає кілька об’єктів енергетичної інфраструктури України та зустрінеться з представниками енергетичних компаній.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ та область.

У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

Окрім того, кількість жертв у Києві досі продовжує зростати.

Також після масованої атаки Росії 40 тисяч осель у Києві залишаються без електроенергії.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Киїа та область - у матеріалі РБК-Україна.

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