Министр энергетики Литвы провел ночь в укрытии из-за атаки РФ на Киев

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его команда, которые находятся с визитом в Киеве, провели эту ночь в укрытии из-за массированной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Пришлось пережить то, что значительная часть людей в Украине переживает очень часто. Этой ночью вместе с нашей делегацией нам пришлось находиться в укрытии, поскольку всю ночь была объявлена до сих пор продолжающаяся воздушная тревога", - рассказал Савицкас.

Литовский министр прибыл в Киев 19 августа и провел встречу с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

Как известно, планируется подписание соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергоинфраструктуры.

Сегодня литовская делегация посетит несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины и встретится с представителями энергетических компаний.