ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Министр энергетики Литвы провел ночь в укрытии из-за атаки РФ на Киев

10:13 20.08.2026 Чт
2 мин
Литовский министр на собственном опыте почувствовал то, с чем украинцы сталкиваются регулярно
aimg Татьяна Степанова
Министр энергетики Литвы провел ночь в укрытии из-за атаки РФ на Киев Фото: министр энергетики Литвы Лукас Савицкас (facebook.com/SavickasLu)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его команда, которые находятся с визитом в Киеве, провели эту ночь в укрытии из-за массированной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Пришлось пережить то, что значительная часть людей в Украине переживает очень часто. Этой ночью вместе с нашей делегацией нам пришлось находиться в укрытии, поскольку всю ночь была объявлена до сих пор продолжающаяся воздушная тревога", - рассказал Савицкас.

Литовский министр прибыл в Киев 19 августа и провел встречу с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

Как известно, планируется подписание соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергоинфраструктуры.

Сегодня литовская делегация посетит несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины и встретится с представителями энергетических компаний.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область.

В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, количество жертв в Киеве продолжает расти.

Также после массированной атаки России 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Литва Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги