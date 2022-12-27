Міністр енергеники закликає світ запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ

"Дуже важливо сьогодні дати сигнал про готовність відмовитися від ядерного палива РФ через конкретний період часу. Це можливо. Інші виробники можуть збільшити обсяги свого виробництва, щоб замістити російське ядерне паливо", - заявив Галущенко на зустрічі з очільниками дипломатичних місій Групи семи та Представництва ЄС в Києві.

Міністр також проінформував присутніх про поточну ситуацію в енергетичному секторі, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та нагальні потреби галузі.

В першу чергу, за його словами, необхідне високовольтне обладнання, зокрема автотрансформатори. Адже під час обстрілів їх було багато пошкоджено. Також потрібні потужні генератори, які, поміж іншого, дають можливість забезпечувати стабільний видобуток газу на українських родовищах.

У переліку нагальних потреб енергетичних компаній також спецтехніка і транспорт для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах.

Крім того, міністр закцентував увагу послів G7 на ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції й кричущі порушення окупантами ядерної та радіаційної безпеки.

Галущенко зазначив, що під егідою МАГАТЕ тривають переговори стосовно створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Позиція України в цьому питанні залишається незмінною: російські військові разом зі зброєю та представниками Росатома повинні залишити станцію.