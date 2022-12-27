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Министр энергеники призывает мир ввести санкции против ядерной промышленности РФ

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировое сообщество ввести санкции против ядерной промышленности РФ и отказаться от российского ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

"Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от ядерного топлива РФ из-за конкретного периода времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заместить российское ядерное топливо", - заявил Галущенко на встрече с главами дипломатических миссий Группы семи и Представительства ЕС в Киеве.

Министр также проинформировал присутствующих о текущей ситуации в энергетическом секторе, повреждении энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и неотложных потребностях отрасли.

В первую очередь, по его словам, необходимо высоковольтное оборудование, в том числе автотрансформаторы. Ведь во время обстрелов они были много повреждены. Также нужны мощные генераторы, которые, между прочим, позволяют обеспечивать стабильную добычу газа на украинских месторождениях.

В перечне неотложных потребностей энергетических компаний также спецтехника и транспорт для проведения ремонтных работ на энергетических объектах.

Кроме того, министр акцентировал внимание послов G7 на ситуации на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и вопиющих нарушениях оккупантами ядерной и радиационной безопасности.

Галущенко отметил, что под эгидой МАГАТЭ продолжаются переговоры по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Позиция Украины по этому вопросу остается неизменной: российские военные вместе с оружием и представителями Росатома должны покинуть станцию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".

Также ранее мы писали, что переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.

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