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Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве экономики Украины выступили за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Глава ведомства считает, когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра экономики Алексея Любченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Украине состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тысяч громад.

"И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.

Отметим, 16 июля президент Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят налоговую амнистию для украинцев.

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