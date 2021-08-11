Министр экономики выступил за раскрытие персональных данных по уплате налогов

В Министерстве экономики Украины выступили за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Глава ведомства считает, когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра экономики Алексея Любченко в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, в Украине состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тысяч громад.
"И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - сказал он.