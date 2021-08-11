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Міністр економіки виступив за розкриття персональних даних щодо сплати податків

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві економіки України виступили за розкриття персональних даних щодо сплати податків. Голова відомства вважає, коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра економіки Олексія Любченка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тисяч громад.

"І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних по сплаті податків. Це точно спрацює", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує для внесення до Верховної ради законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю.

Зазначимо, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закони, які вводять податкову амністію для українців.

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Олексій ЛюбченкоПодатки