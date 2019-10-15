Министр экономики не смог дать оценку налоговым законопроектам

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не смог дать оценку налоговым изменениям, предусмотренным в инициированных "Слугой народа" Владимира Зеленского законопроектах №1210 и 1210-1. В этом Милованов признался в интервью СМИ.

"Конкретную оценку этим законопроектам я не могу дать, потому что я не смотрел на них. Я знаю, что там определенные расчеты с обеих сторон; нужно более осторожно к ним относиться", - признался министр.

Он также отметил, что до внедрения инициатив еще есть время и надо сделать хорошо, "а не как бывает".

Милованов признался, что инициативы, касающиеся налоговых изменений, необходимо детально просчитывать, однако пока этого сделано не было.

"Мы еще не посчитали. Кстати, это тоже изменение, потому что наконец мы начинаем считать влияние на рабочие места, экономику, инвестиции, экспорт, цены. Если бы мы все это считали, а потом принимали законы, мы бы жили в другой стране. А если бы мы хорошо считали, мы совсем в другой стране бы жили", - заключил министр.

Милованов надеется, что со временем ведомство сможет анализировать законодательные инициативы, которые касаются экономики, до их подачи в парламент.

Как известно, бизнес неоднократно критиковал налоговые инициативы новой власти. В Федерации работодателей считают, что принятие непродуманных изменений в Налоговый кодекс в законопроекте 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике.

Против принятия законопроекта в Кривом Роге протестовали горняки. По их мнению, принятие законопроекта может негативно сказаться на крупном и среднем бизнесе и в результате лишить их рабочих мест.

В группе "Метинвест" сообщили о росте панических настроений на предприятиях ГМК и пересмотре инвестиционных планов в связи с возможным принятием законопроекта 1210.