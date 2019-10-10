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В Кривом Роге горняки протестуют против законопроекта №1210

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 13:13
В Кривом Роге горняки протестуют против законопроекта №1210
Фото: протест горняков (krivbass.city)

Участники протеста составили резолюцию к Зеленскому и нардепам

В Кривом Роге 10 октября под стенами горисполкома прошла акция протеста работников промышленных предприятий города против принятия Верховной радой законопроекта 1210. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, на акцию вышли осотни работников ЦГОКа , СевГОКа, ИнГОКа, ЮГОКа, АМКР.

Работники промышленных предприятий обеспокоены тем, что в Раде зарегистрирован законопроект №1210, который может негативно сказаться на крупном и среднем бизнесе и в результате лишить их рабочих мест.

"После принятия этого закона все наши предприятия горнометаллургической отрасли одним росчерком пера перестанут быть конкурентноспособными на рынке горнометаллургической продукции. После принятия этого закона налоги станут больше, чем в Китае в 5 раз, больше чем в России в 10 раз. То есть увеличение налога приведет к тому, что наше ЖРС можно будет использовать только на внутреннем рынке из-за его неконкурентноспособности. Но себестоимость нашего металлопроката также вырастет в разы. Наше предприятие свернет производство, чтобы выжить, вынуждено будет свернуть все соцпрограммы, в том числе программы, подписанные криворожскими властями, а также режимные простои оборудования и вынужденные отпуска трудовых коллективов", - говорит горняк СевГОКа Максим Данилов.

Вышедшие на митинг работники комбинатов опасаются остаться без работы и потерять премии, возможность оздоровиться и другие социальные гарантии.

"У меня в Совете 4 тысячи 805 человек. Я обеспокоена этим законопроектом, так как он существенно урежет бюджет комбината, а мы все от него зависим. Это грозит сокращением рабочих мест, а Ингулец - это территория, отдаленная географически от всех районов города и соответственно нашим работникам трудно будет найти работу. Комбинат сегодня очень нам помагает, выделяет средства на разные социальные и строительные проекты в Ингульце, а с принятием этого закона мы все это потеряем", - говорит председатель Совета ветеранов ИнГОКа Надежда Коваленко.

Участники протеста составили резолюцию к президенту Украины и депутатам Верховной рады с требованием внимательно изучить законопроект, не голосовать за него, чтобы "не убить экономику, а людям дать возможность работать и содержать свои семьи".

Напомним, объединение предприятий "Укрметалургпром" призывает отозвать скандальный законопроект №1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине.

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Новости Украины Кривой Рогметаллургияжелезная рудагорняки
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