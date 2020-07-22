Министр экономики назвал условия для снижения ЕСВ в два раза

Размер единого социального взноса (ЕСВ) можно уменьшить в два раза за счет увеличения количества плательщиков налога. Кроме того, для этого нужна ситуация экономического роста.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что ЕСВ нужно также пересмотреть в сторону снижения. Но здесь дискуссия сложная, ее нужно делать на росте экономики", - сказал он.

По его словам, с другой стороны, есть целые кластеры бизнеса, где есть ФЛП, которые платят меньше.

"У нас Украина сейчас по бизнесу разделена на две части. Те, которые активно платят налоги, и те, кто менее активно это делает", - сказал он.

По его словам, потенциал в сближении налогов очень велик.

"Мы понимаем, что если бы у нас ЕСВ платило бы 20 млн человек, а у нас официально 23 млн человек трудоспособного возраста, то были бы кардинально другие цифры и была бы возможность снижения ЕСВ в 2 раза", - сказал он.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3,4 млн человек - 20,6% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в I квартале 2020 года в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек, а безработного - 1,5 млн человек. По данным Госстата, уровень занятости населения среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 8,6%.