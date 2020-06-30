ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки

Новости » Экономика     30.06.2020 - 14:12
Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки
Фото: трудовая книжка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат назвал количество неформально работающих украинцев в начале года

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3404,1 тысяч человек. Это 20,6% от общей численности работавших украинцев этого возраста.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в первом квартале 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1509,9 тысяч человек, не по найму - 1894,2 тысяч человек.

За последний квартал количество неформально занятых сократилась на 1,6% (в 2019 году - 3460,4 тысяч человек).

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество занятого населения в I квартале 2020 года в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек, а безработного - 1,5 млн человек. По данным Госстата, уровень занятости населения среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 8,6%.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Государственная служба статистикиработа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь