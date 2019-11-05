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Министр экономики хочет пересмотреть скандальный законопроект 1210

Новости » Экономика     05.11.2019 - 13:15
Министр экономики хочет пересмотреть скандальный законопроект 1210
Фото: Тимофей Милованов (politarena.com.ua)

Милованов обратился к комитету ВР

Министр экономики Тимофей Милованов обратился к парламентскому комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений скандального законопроекта 1210. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на соответствующее обращение.

В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы к начислению ренты на железную руду и увеличения рентных платежей.

По данным Минэкономики, принятие законопроекта в нынешней редакции приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и к сворачиванию уже начатых инвестпроектов, снижению конкурентоспособности украинской железорудной и металлургической продукции на международных рынках и вытеснению украинских компаний российскими конкурентами.

Кроме того, в Минэкономики предупреждают о рисках в виде сокращения количества рабочих мест и существенного ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, где размещены предприятия ГМК.

Ранее украинские металлурги отмечали, что законопроект создает необоснованную налоговую нагрузку на железорудную отрасль и противоречит всем международным нормам, в частности, сформированному МВФ принципу налогообложения добычи полезных ископаемых.

Напомним, ранее председатель налогового комитета Верховной рады, нардеп от "Слуги народа" и инициатор скандального законопроекта Даниил Гетманцев заявил, что формула налогообложения железной руды, заложенная в законопроекте №1210, должна быть изменена.

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