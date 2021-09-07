Министр экономики и энергетики Германии прокомментировал свою госпитализацию
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер прокомментировал госпитализацию после заседания профильного комитета в Бундестаге. Сейчас чиновник чувствует себя хорошо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Петера Альтмайера.
Отметим, что во время заседания министр плохо подбирал слова и жаловался на трудности с речью. После госпитализации не было никакой информации о его самочувствии.
Как отметил лично Альтмайер, сейчас он чувствует себя прекрасно, и его госпитализация была обычной мерой предосторожности. Также он добавил, что предыдущие опасения относительно его самочувствия - не подтвердились.
"Спасибо за множество добрых пожеланий, которые меня очень тронули. У меня опять все хорошо. После напряженного дня моя госпитализация была мерой предосторожности. Однако предварительные обследования не подтвердили опасения моих сотрудников. Спасибо!",- написал министр.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о госпитализацию министра экономики и энергетики Германии.