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Міністр економіки та енергетики Німеччини прокоментував свою госпіталізацію

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Німеччина, Вівторок 07 вересня 2021 14:56
Міністр економіки та енергетики Німеччини прокоментував свою госпіталізацію Фото: Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр прокоментував госпіталізацію після засідання профільного комітету в Бундестазі. Наразі посадовець почуває себе добре.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Петера Альтмаєра.

Відзначимо, що під час засідання міністр погано підбирав слова й скаржився на труднощі з промовою. Після госпіталізації не було жодної інформації про його самопочуття.

Як відзначив особисто Альтмаєр, наразі він почуває себе чудово і його госпіталізація була звичайним заходом безпеки. Також він додав, що попередні побоювання щодо його самопочуття - не підтвердились.

"Дякую за безліч добрих побажань, які мене дуже зворушили. У мене знову все добре. Після напруженого дня моя госпіталізація була запобіжним засобом. Однак попередні обстеження не підтвердили побоювання моїх співробітників. Дякую!", - написав міністр.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про госпіталізацію міністра економіки та енергетики Німеччини.

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