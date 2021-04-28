Министр на день. Кабмин назначил нового и.о. главы Минэнерго

Кабинет министров назначил нового временно исполняющего обязанности министра энергетики после назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Министерство энергетики возглавил Юрий Бойко.
Соответствующее решение было принято 28 апреля.
"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров официально заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК " Нафтогаз Украины". На его место назначили уже бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
В то же время, завтра в сессионном зале парламента должны голосовать за назначение нового министра энергетики. На его должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Ожидается, что сегодня Комитет Рады рассмотрит его кандидатуру, а завтра Галущенко может возглавить Министерство энергетики.