Министр на день. Кабмин назначил нового и.о. главы Минэнерго

Об этом сообщили в пресс-службе правительства .

"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров официально заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК " Нафтогаз Украины". На его место назначили уже бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В то же время, завтра в сессионном зале парламента должны голосовать за назначение нового министра энергетики. На его должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Ожидается, что сегодня Комитет Рады рассмотрит его кандидатуру, а завтра Галущенко может возглавить Министерство энергетики.