Міністр на день. Кабмін призначив нового в.о. глави Міненерго

Кабінет міністрів призначив нового тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики після призначення Юрія Вітренка главою правління НАК "Нафтогаз України". Міністерство енергетики очолив Юрій Бойко.
Про це повідомили у прес-службі уряду.
Відповідне рішення було прийняте 28 квітня.
"Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів офіційно заявив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління НАК "Нафтогаз України". На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
Водночас, завтра в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.
Очікується, що сьогодні Комітет Ради розгляне його кандидатуру, а завтра Галущенко може очолити Міністерство енергетики.