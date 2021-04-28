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Міністр на день. Кабмін призначив нового в.о. глави Міненерго

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів призначив нового тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики після призначення Юрія Вітренка главою правління НАК "Нафтогаз України". Міністерство енергетики очолив Юрій Бойко.

Про це повідомили у прес-службі уряду.

Відповідне рішення було прийняте 28 квітня.

"Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів офіційно заявив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління НАК "Нафтогаз України". На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Водночас, завтра в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Очікується, що сьогодні Комітет Ради розгляне його кандидатуру, а завтра Галущенко може очолити Міністерство енергетики.

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