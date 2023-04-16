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Міністр агрополітики обговорить експорт зерна з колегами з Польщі, Румунії та Словаччини

Фото: Сольський обговорить експорт зерна з колегами з Польщі, Румунії та Словаччини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словаччини щодо експорту української агропродукції.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

За його словами, переговори з Польщею почнуться вже завтра. Перше, що він буде обговорювати, це поновлення транзиту через Польщу української агропродукції.

"Вони в принципі не зупинялися, і навіть сьогодні ми якісь речі очікували від них. Тому завтра ми зустрічаємось з обіду у Варшаві і всіх будемо інформувати", - сказав він.

Крім цього, наступного тижня відбудуться переговори з аграрними міністрами Румунії та Словаччини.

Нагадаємо, що Польща заборонила імпорт зерна та іншого агропродовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

Але сьогодні після розмови Сольського з угорським колегою Угорщина пообіцяла не зупиняти транзит українського зерна.

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ПольщаМіністерство аграрної політики