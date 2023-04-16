Министр агрополитики обсудит экспорт зерна с коллегами из Польши, Румынии и Словакии

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский анонсировал переговоры со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту украинской агропродукции.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
По его словам, переговоры с Польшей начнутся завтра. Первое, что он будет обсуждать, это возобновление транзита через Польшу украинской агропродукции.
"Они в принципе не останавливались и даже сегодня мы какие-то вещи ожидали от них. Поэтому завтра мы встречаемся с обеда в Варшаве и всех будем информировать", - сказал он.
Кроме того, на следующей неделе состоятся переговоры с аграрными министрами Румынии и Словакии.
Напомним, что Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.
Но сегодня после разговора Сольского с венгерским коллегой Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна.
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