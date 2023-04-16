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Министр агрополитики обсудит экспорт зерна с коллегами из Польши, Румынии и Словакии

Фото: Сольский обсудит экспорт зерна с коллегами из Польши, Румынии и Словакии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский анонсировал переговоры со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту украинской агропродукции.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По его словам, переговоры с Польшей начнутся завтра. Первое, что он будет обсуждать, это возобновление транзита через Польшу украинской агропродукции.

"Они в принципе не останавливались и даже сегодня мы какие-то вещи ожидали от них. Поэтому завтра мы встречаемся с обеда в Варшаве и всех будем информировать", - сказал он.

Кроме того, на следующей неделе состоятся переговоры с аграрными министрами Румынии и Словакии.

Напомним, что Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

Но сегодня после разговора Сольского с венгерским коллегой Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна.

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ПольшаМинистерство аграрной политики