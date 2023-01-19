Міністерству оборони не підпорядковуються. У Генштабі РФ відхрестилися від ПВК "Вагнер"

У Стратком опублікували лист, в якому начальник російського Генштабу уточнює, що Міноборони РФ не може "сприяти у вирішенні питань оперативного взаємодії з ПВК "Вагнер" для уточнення відомостей про її співробітників", оскільки приватна військова компанія до структури збройних сил РФ не входить.

"Організація, що називається вами як ПВК "Вагнер" до структури збройних сил Російської Федерації не входить. Наведені обставини виключають можливість налагодження за сприяння Міноборони РФ будь-яких офіційних контактів родичів її співробітників з роботодавцем (у разі, якщо такі відносини мали місце на добровільній або на іншій основі", - наголошується в документі.

Фото: лист, у якому Герасимов підтверджує, що ПВК "Вагнер" не підпорядковується Міноборони Росії (t.me/AFUStratCom)

У ЗСУ, у свою чергу, звернули увагу, що згадка про те, що окрім добровільного бажання бойовики "Вагнер" можуть воювати і недобровільно, говорить про "високі" відносини між Герасимовим та главою "Вагнера" Євгеном Пригожиним.