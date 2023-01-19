Министерству обороны не подчиняется. В Генштабе РФ открестились от ЧВК "Вагнер"

В СтратКоме опубликовали письмо, в котором начальник российского Генштаба уточняет, что Минобороны РФ не может "оказать содействия в решении вопросов оперативного взаимодествия с ЧВК "Вагнер" для уточнения сведений о ее сотрудниках", поскольку частная военная компания в структуру вооруженных сил РФ не входит.

"Организация, именуемая вами как ЧВК "Вагнер" в структуру вооруженных сил Российской Федерации не входит. Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии Минобороны РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе", - отмечается в документе.

Фото: письмо, в котором Герасимов подтверждает, что ЧВК "Вагнер" не подчиняется Минобороны России (t.me/AFUStratCom)

В ВСУ, в свою очередь, обратили внимание, что упоменание о том, что кроме добровольного желания боевики "Вагнер" могут воевать и недобровольно, говорит о "высоких" отношения между Герасимовым и главой "Вагнера" Евгением Пригожиным.