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Выплату задолженности по пенсиям жителям ОРДЛО могут распределить на несколько лет, - нардеп

Новости » Общество     05.02.2020 - 13:35
Выплату задолженности по пенсиям жителям ОРДЛО могут распределить на несколько лет, - нардеп
Иллюстративное фото (УНИАН)

По предварительным расчетам, речь идет о 64 млрд гривен

Министерство социальной политики перечислит необходимую сумму для выплаты пенсий жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что эта цифра завышена вдвое. Я сегодня общалась с министром социальной политики. Она проверит все эти расчеты. Согласно подсчетам ООН и общественных организаций, занимающихся защитой прав человека, эта сумма составляет 64 миллиарда. Но хочу сказать, что методология расчетов этих величин является виртуальной. Мы точно не знаем количество людей, которые будут обращаться за такими пенсиями", - заявила Третьякова.

Она также подчеркнула, что задолженность по пенсиям может быть реструктуризирована на несколько лет.

"Мы не знаем и то, как во времени будет распорошена эта сумма. Есть выплаты этих денег, которые расслаиваются по месяцам, по годам. Поэтому нам нужно обеспечивать не годовой доход, чтобы они там лежали, а нужен график выплаты. У финансистов это называется ликвидность. Это график, в зависимости от того, как будут обращаться люди. Нужен механизм выплаты денег. Я думаю, вы знаете, что, если вы не получили заработную плату вовремя - получили ее задепонированную, то механизм получения задепонированных денег отличается", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что жители оккупированного Донбасса смогут получать пенсии через посредника. Это станет возможным благодаря новому закону, который обязывает такого посредника иметь документ, заверенный нотариусом.

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