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Виплату заборгованості по пенсіям жителям ОРДЛО можуть розподілити на кілька років, - нардеп

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 13:35
Виплату заборгованості по пенсіям жителям ОРДЛО можуть розподілити на кілька років, - нардеп
Ілюстративне фото (УНІАН)

За попередніми розрахунками, йдеться про 64 млрд гривень

Міністерство соціальної політики перерахує необхідну суму для виплати пенсій мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третякова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що ця цифра завищена вдвічі. Я сьогодні спілкувалась з міністром соціальної політики. Вона перевірить всі ці обрахунки. Відповідно до обрахунків ООН та громадських організацій, які опікуються захистом прав людини, ця сума складає 64 мільярди. Але хочу сказати, що методологія обрахунків цих величин є віртуальною. Ми точно не знаємо кількість людей, які будуть звертатися за такими пенсіями", - заявила Третякова.

Вона також підкреслила, що заборгованість по пенсіям може бути реструктуризована на кілька років.

"Ми не знаємо і те, як в часі буде розпорошена ця сума. Є виплати цих грошей, які розшаровуються по місяцях, по роках. Тому нам потрібно забезпечувати не річний дохід, щоб вони там лежали, а потрібен графік виплати. У фінансистів це називається ліквідність. Це графік, в залежності від того, як будуть звертатись люди. Потрібен механізм виплати грошей. Я думаю, ви знаєте, що якщо ви не отримали заробітну плату вчасно - отримали її задепоновану, то механізм отримання задепонованих грошей відрізняється", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мешканці окупованого Донбасу зможуть отримувати пенсії через посередника. Це стане можливою завдяки новому закону, який зобов'язує такого посередника мати документ, засвідчений нотаріусом.

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