Міністерство реінтеграції працює над списком місць тимчасового проживання ВПО

Усі об'єкти, які використовувалися для розміщення внутрішньо переміщених осіб до 7 вересня 2023 року, вносяться до відповідного переліку відповідної області та міста Києва. Однак, щоб об'єкти були включені до переліку, на день проведення моніторингу в них мають бути облаштовані місця для 10 або більше осіб.

Міністерство реінтеграції готує загальний список місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на основі інформації, отриманої від обласних та Київської міської військових адміністрацій. Це важливо, оскільки міжнародні донори розглядають можливість фінансування ремонтів саме об'єктів, які будуть включені до цього списку.

Міністр реінтеграції зауважила, що потрібно зробити місця для переселенців зручнішими.

"Наша ідея полягала в тому, щоб зробити умови перебування у місцях тимчасового проживання більш комфортними для внутрішніх переселенців. Тому навіть якщо зараз ці установи не відповідатимуть затвердженим вимогам, вони не повинні закриватися. У таких випадках нам потрібно разом попрацювати над досягненням місць тимчасового проживання. цих стандартів, щоб забезпечити переселенцям гідні умови проживання", - наголосила Ірина Верещук.

Послуги для переселенців

Раніше ми писали, що сім'ї, які проживають у регіонах, де дитячі садки не працюють, можуть продовжувати отримувати виплати з дитячої допомоги.

Також ми повідомляли, як вагітним жінкам зі статусом ВПО отримати безкоштовну медичну допомогу та які послуги туди входять.

З 1 листопада виплати ВПО будуть призначатися по-іншому. Це стосується переселенців, які звертаються по допомогу вперше.