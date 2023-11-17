Министерство реинтеграции работает над списком мест временного проживания ВПЛ

Все объекты, которые использовались для размещения внутренне перемещенных лиц до 7 сентября 2023 года, вносятся в соответствующий перечень соответствующей области и города Киева. Однако, чтобы объекты были включены в перечень, на день проведения мониторинга в них должны быть обустроены места проживания для 10 или более человек.

Министерство реинтеграции готовит общий список мест временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на основе информации, полученной от областных и Киевской городской военных администраций. Это важно, поскольку международные доноры рассматривают возможность финансирования ремонтов именно тех объектов, которые будут включены в этот список.

Министр реинтеграции Ирина Верещук заметила, что нужно сделать места для переселенцев удобнее.

"Наша идея заключалась в том, чтобы сделать условия пребывания в местах временного проживания более комфортными для внутренних переселенцев. Поэтому даже если сейчас эти учреждения не будут отвечать утвержденным требованиям, они не должны закрываться. В таких случаях нам нужно вместе поработать над достижением мест временного проживания этих стандартов, чтобы обеспечить переселенцам достойные условия проживания", - подчеркнула Ирина Верещук.

Услуги для переселенцев

Ранее мы писали, что семьи, проживающие в регионах, где детские сады не работают, могут продолжать получать выплаты по детским пособиям.

Также мы сообщали, как беременным женщинам со статусом ВПЛ получить бесплатную медицинскую помощь и какие услуги туда входят.

С 1 ноября выплаты ВПЛ будут назначаться по-другому. Это касается переселенцев, которые обращаются за помощью впервые.