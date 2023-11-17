RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министерство реинтеграции работает над списком мест временного проживания ВПЛ

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министерство реинтеграции Украины создаст список мест временного проживания ВПЛ. Международные доноры оплатят ремонт этих заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции Украины.

Все объекты, которые использовались для размещения внутренне перемещенных лиц до 7 сентября 2023 года, вносятся в соответствующий перечень соответствующей области и города Киева. Однако, чтобы объекты были включены в перечень, на день проведения мониторинга в них должны быть обустроены места проживания для 10 или более человек.

Министерство реинтеграции готовит общий список мест временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на основе информации, полученной от областных и Киевской городской военных администраций. Это важно, поскольку международные доноры рассматривают возможность финансирования ремонтов именно тех объектов, которые будут включены в этот список.

Министр реинтеграции Ирина Верещук заметила, что нужно сделать места для переселенцев удобнее.

"Наша идея заключалась в том, чтобы сделать условия пребывания в местах временного проживания более комфортными для внутренних переселенцев. Поэтому даже если сейчас эти учреждения не будут отвечать утвержденным требованиям, они не должны закрываться. В таких случаях нам нужно вместе поработать над достижением мест временного проживания этих стандартов, чтобы обеспечить переселенцам достойные условия проживания", - подчеркнула Ирина Верещук.

Услуги для переселенцев

Ранее мы писали, что семьи, проживающие в регионах, где детские сады не работают, могут продолжать получать выплаты по детским пособиям.

Также мы сообщали, как беременным женщинам со статусом ВПЛ получить бесплатную медицинскую помощь и какие услуги туда входят.

С 1 ноября выплаты ВПЛ будут назначаться по-другому. Это касается переселенцев, которые обращаются за помощью впервые.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица