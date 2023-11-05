ua en ru
Нд, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вагітні жінки-ВПО мають право на безоплатну медичну допомогу: як її отримати

Неділя 05 листопада 2023 22:27
UA EN RU
Вагітні жінки-ВПО мають право на безоплатну медичну допомогу: як її отримати Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Майбутні мами, які є внутрішньо-переміщеними особами гарантовано можуть отримати безоплатну медичну допомогу. Вони мають право обрати будь-яку лікарню, що надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції в Telegram.

Зокрема, вагітні мають право на безоплатний медичний супровід.

Щоб дізнатися, де розташована найближча лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Згодом необхідно буде зв’язатися безпосередньо із медзакладом, щоб уточнити графік роботи й записатися на прийом.

"Медичний заклад не має права відмовити у наданні послуг, посилаючись на попереднє місце проживання майбутньої матері", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що за можливості породіллі варто мати з собою документ, що посвідчує особу, обмінну карту та речі першої необхідності для себе і дитини на час перебування в лікарні.

Безкоштовний пакет послуг гарантує вагітним усе необхідне: ліки, медичні вироби та надання медичної допомоги черговою акушерською бригадою.

"Знеболення під час пологів (або інших процедур), скринінг критичних вроджених вад серця й інші необхідні дослідження, планові щеплення дитини, харчування породіллі у стаціонарі також є безоплатними", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, які медичні послуги вагітні в Україні можуть отримати безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи беременность медицинская помощь
NEWS
Росія атакує Україну дронами. Є загроза для Одеси та області
Росія атакує Україну дронами. Є загроза для Одеси та області
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше