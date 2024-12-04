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Міністерство освіти затвердило графік НМТ-2025: дати проведення та формат тесту

Фото: коли пройде НМТ-2025 (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство освіти та науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. Іспити пройдуть з 14 травня по 25 липня і включатимуть тести з чотирьох предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ № 1629.

В Україні визначили дати проведення НМТ у 2025 році

Міністерство освіти і науки України офіційно визначило порядок проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Відповідно до наказу, затверджено перелік предметів, структуру іспиту та мовні особливості тестування

Тестування відбудеться з 14 травня до 25 липня. Учасники матимуть можливість скласти іспити у визначені терміни, щоб забезпечити прозорий і справедливий вступ до університетів та інших закладів вищої освіти.

Структура тесту

НМТ складатиметься з чотирьох предметів:

  • Три обов’язкові: українська мова, математика та історія України.
  • Один предмет на вибір: українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна мова.

Тестування проводитиметься у дві сесії:

  1. Перша частина (120 хвилин): завдання з української мови та математики.
  2. Друга частина (після 20-хвилинної перерви): тести з історії України та обраного предмета.

Під час реєстрації завдання з низки предметів (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія) можуть бути перекладені кримськотатарською, польською, румунською або угорською мовами. Вибір мови можливий для тих, хто отримував середню освіту цими мовами. Завдання з української та іноземних мов перекладу не підлягають.

  • Формат комп'ютерного тестування.

  • Нововведення дозволяють зробити іспит доступнішим для абітурієнтів з різних мовних середовищ.

Формат залишається незмінним

Формат НМТ, який показав свою ефективність у попередні роки, залишається без змін. Це дозволяє абітурієнтам заздалегідь підготуватись, орієнтуючись на знайому структуру..

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ВНОНМТ