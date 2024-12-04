Міністерство освіти затвердило графік НМТ-2025: дати проведення та формат тесту

Міністерство освіти та науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. Іспити пройдуть з 14 травня по 25 липня і включатимуть тести з чотирьох предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ № 1629.
Міністерство освіти і науки України офіційно визначило порядок проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Відповідно до наказу, затверджено перелік предметів, структуру іспиту та мовні особливості тестування
Тестування відбудеться з 14 травня до 25 липня. Учасники матимуть можливість скласти іспити у визначені терміни, щоб забезпечити прозорий і справедливий вступ до університетів та інших закладів вищої освіти.
НМТ складатиметься з чотирьох предметів:
Тестування проводитиметься у дві сесії:
Під час реєстрації завдання з низки предметів (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія) можуть бути перекладені кримськотатарською, польською, румунською або угорською мовами. Вибір мови можливий для тих, хто отримував середню освіту цими мовами. Завдання з української та іноземних мов перекладу не підлягають.
Формат комп'ютерного тестування.
Формат НМТ, який показав свою ефективність у попередні роки, залишається без змін. Це дозволяє абітурієнтам заздалегідь підготуватись, орієнтуючись на знайому структуру..
Нагадаємо, що у 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ).
Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. НМТ включатиме тести з чотирьох предметів.