Министерство образования утвердило график НМТ-2025: даты проведения и формат теста

В Украине определили даты проведения НМТ в 2025 году

Министерство образования и науки Украины официально определило порядок проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году. В соответствии с приказом, утвержден перечень предметов, структура экзамена и языковые особенности тестирования.

Тестирование пройдет с 14 мая по 25 июля. Участники смогут сдать экзамены в установленные сроки, чтобы обеспечить прозрачный и справедливый процесс поступления в университеты и другие вузы.

Структура теста

НМТ будет состоять из четырех предметов:

Три обязательных: украинский язык, математика и история Украины.

Один предмет на выбор: украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык.

Тестирование будет проходить в две сессии:

Первая часть (120 минут): задания по украинскому языку и математике. Вторая часть (после 20-минутного перерыва): тесты по истории Украины и выбранному предмету.

Во время регистрации задания по ряду предметов (математика, история Украины, биология, география, физика, химия) могут быть переведены на крымскотатарский, польский, румынский или венгерский языки. Выбор языка возможен для тех, кто получал среднее образование на этих языках. Задания по украинскому и иностранным языкам переводу не подлежат.

Формат компьютерного тестирования.

Нововведения делают экзамен более доступным для абитуриентов из разных языковых сред.

Формат остается неизменным

Формат НМТ, который доказал свою эффективность в предыдущие годы, остается без изменений. Это позволяет абитуриентам заранее подготовиться к экзаменам, ориентируясь на знакомую структуру.