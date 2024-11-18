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Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні: які правила будуть

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 13:19
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Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні: які правила будуть Фото: що чекає на абітурієнтів у 2025 році (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. НМТ включатиме тести з чотирьох предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №12053.

Структура тестування

У 2025 році абітурієнти складатимуть три обов'язкові дисципліни:

  • українська мова,
  • математика,
  • історія України.

Ще один предмет буде на вибір, серед запропонованих дисциплін: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література. Це дає студентам можливість вибрати предмет, що найбільше відповідає їх спеціальності або інтересам.

Крім того, згідно із законом, у 2025 році випускники шкіл звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

НМТ

НМТ - це аналог зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), який використовується в Україні для вступу до вишів. Формат НМТ було розроблено у зв'язку з воєнними діями на території України. Його мета - забезпечити доступ до освіти та вступний процес навіть в умовах надзвичайної ситуації. НМТ допомагає уникнути масових скупчень абітурієнтів та скоротити час проведення іспитів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НМТ з історії України у 2025 році планують розширити. У тесті з'являться завдання з історії Русі-України.

Також ми писали, що на сайті Кабміну зареєстрували петицію із пропозицією скасувати НМТ-2025 для спортсменів. Автор пропонує дозволити таким абітурієнтам вступати на спортивні та творчі спеціальності на основі творчих конкурсів, мотиваційного листа та результатів повної загальної середньої освіти.

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