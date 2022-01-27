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Министерство инфраструктуры ухудшает состояние морской отрасли Украины, - экс-министр

Новина українською →
Киев, Четверг 27 января 2022 13:42
Министерство инфраструктуры ухудшает состояние морской отрасли Украины, - экс-министр Фото: министерство инфраструктуры Украины (mtu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Инициатива Министерства инфраструктуры (МИУ) по внесению изменений в инструкцию о регистрации линии заграничного плавания - это свидетельство того, что ведомство приумножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"После стольких реформ, которые мы сделали в морской отрасли - и начало концессии, и снижение давления на бизнес из-за сокращения на 20% портовых тарифов и сборов, - сейчас в отрасли происходит ухудшение, сопровождаемое постоянными коррупционными скандалами", - рассказал Омелян.

По его словам, власти в нынешних непростых условиях должны стимулировать работу бизнеса. Однако происходит с точностью наоборот: профильное ведомство до сих пор не решило вопрос с украинским флагом на судах. Также не выполнены условия международной морской организации, которые Украина принимала: там уже фактически происходит провал, а Украина на пороге до попадания в черные списки, подчеркнул эксперт.

"У нас есть много других вещей, которые просто порождают бюрократию, в том числе - и изменения к регистрации морских линий, которые инициирует МИУ. Поэтому я хотел бы услышать наконец-то сознательную позицию Министерства инфраструктуры относительно происходящего в морской отрасли, и когда они наконец-то привлекут инвесторов в украинские государственные морские порты", - резюмировал Омелян.

Как сообщалось, под зданием Министерства инфраструктуры в Киеве состоялся митинг украинских моряков. Они требуют увольнения главы морской администрации Виталия Киндратива.

По словам митингующих, они вынуждены платить за "дорисовки" стажа. Как известно, продление морских документов по стажу началось после отмены экзамена.

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