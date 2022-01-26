Украинские моряки провели акцию протеста под МИУ: что известно

Под зданием Министерства инфраструктуры в Киеве состоялся митинг украинских моряков. Они требуют увольнения главы морской администрации Виталия Киндратива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов митинга.

По словам митингующих, они вынуждены платить за "дорисовки" стажа. Как известно, продление морских документов по стажу началось после отмены экзамена.

Кроме того, по их словам, летом активисты USU, которую возглавляет Кристина Король, якобы инициировали блокировку электронного реестра морских документов.

Студенты не могли получить диплом об окончании морских учебных заведений, моряки со стажем не могли уйти в рейс.

Моряки также обвиняют Король и Киндратива в организации коррупционной схемы с "дорисовкой" стажа.

Пострадавшие моряки уже подали заявление в СБУ и требуют, чтобы всех фигурантов дела наказали за коррупцию.