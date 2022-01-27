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Міністерство інфраструктури погіршує стан морської галузі України, - екс-міністр

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Київ, Четвер 27 січня 2022 13:42
Міністерство інфраструктури погіршує стан морської галузі України, - екс-міністр Фото: міністерство інфраструктури України (mtu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Ініціатива Міністерства інфраструктури (МІУ) щодо внесення змін до інструкції про реєстрацію лінії закордонного плавання - це свідчення того, що відомство примножує бюрократичні процедури замість того, аби розвивати морську галузь України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"Після стількох реформ, які ми зробили у морській галузі, - і започаткування концесії, і зниження тиску на бізнес через скорочення на 20% портових тарифів і зборів, - зараз у галузі відбувається погіршення, яке супроводжується постійними корупційними скандалами", - розповів Омелян.

За його словами, влада у нинішніх непростих умовах має стимулювати роботу бізнесу. Проте відбувається з точністю до навпаки: профільне відомство досі не вирішило питання з українським прапором на суднах. Також не виконані умови міжнародної морської організації, які Україна брала на себе: там вже фактично відбувається провал, а Україна на порозі до потрапляння в чорні списки, наголосив експерт.

"Ми маємо багато інших речей, які просто породжують бюрократію, у тому числі - і зміни до реєстрації морських ліній, які ініціює МІУ. Тому я хотів би почути нарешті притомну позицію Міністерства інфраструктури щодо того, що відбувається в морській галузі, і коли вони нарешті залучать інвесторів в українські державні морські порти", - резюмував Омелян.

Як повідомлялось, під будівлею Міністерства інфраструктури у Києві відбувся мітинг українських моряків. Вони вимагають звільнення голови морської адміністрації Віталія Кіндратіва.

За словами мітингувальників, вони вимушені платити за "домальовування" стажу. Як відомо, продовження морських документів за стажем розпочалося після скасування іспиту.

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