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Російський футбольний гранд потрапив під санкції Міністерства фінансів США

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 10:38
Російський футбольний гранд потрапив під санкції Міністерства фінансів США Фото: матч ЦСКА – Зеніт (pfc-cska.com)
Автор: Андрій Вирва

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти московського ЦСКА після визнання президентом Росії так званих ЛДНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства фінансів США.

Мінфін США наклав санкції на Зовнішекономбанк (ВЕБ) після заяв Путіна та можливої ескалації військової агресії Росії проти України.

Навесні 2020 року російська держкорпорація ВЕБ стала власником 77,63% акцій московського клубу ЦСКА.

Що саме означають санкції проти футбольного клубу, поки не відомо.

В цьогорічному розіграші чемпіонату Росії ЦСКА посідає четверте місце, відстаючи від лідера "Зеніта" на вісім балів.

Нагадаємо, що матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести.

До слова, можете переглянути анонс матчу "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед".

Також, можна прочитати анонс матчу "Бенфіка" – "Аякс".

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