Російський футбольний гранд потрапив під санкції Міністерства фінансів США
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти московського ЦСКА після визнання президентом Росії так званих ЛДНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства фінансів США.
Мінфін США наклав санкції на Зовнішекономбанк (ВЕБ) після заяв Путіна та можливої ескалації військової агресії Росії проти України.
Навесні 2020 року російська держкорпорація ВЕБ стала власником 77,63% акцій московського клубу ЦСКА.
Що саме означають санкції проти футбольного клубу, поки не відомо.
В цьогорічному розіграші чемпіонату Росії ЦСКА посідає четверте місце, відстаючи від лідера "Зеніта" на вісім балів.
Нагадаємо, що матч Юнацької ліги УЄФА "Динамо" – "Спортінг" можуть перенести.
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