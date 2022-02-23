"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед"

23 февраля, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", телетрансляция на MEGOGO

Живая легенда "Реала" Криштиану Роналду возвращается в Мадрид. Правда, в футболке МЮ, и только для противостояния с "Атлетико". С "матрасниками" у португальца свои счеты. Он забил 25 мячей мадридцам, а еще хет-триком наказывал фанатов "Атлетико" за насмешки.

Теперь Роналду на острие атаки переменчивого "Юнайтед". Манкунианцы чередуют солидные выступления с бледными ничьими и до сих пор не выглядят фаворитом в борьбе за место в топ-4 АПЛ. Хотя последние два матча пока выглядят прологом к возрождению МЮ. Тот же Роналду, Фернандеш и Погба снова on fire.

"Атлетико" в этом сезоне столкнулся со схожими проблемами. Звездные трансферы последних лет создали дилемму для Диего Симеоне. Аргентинец, всегда ставивший на оборону собственных ворот, вынужден меняться. Но этот процесс проходит неидеально. "Матрасники" начали пропускать больше, а впереди не слишком прибавили.

Во времена падения "Барселоны" с испанского Олимпа "Атлетико" даже не борется за чемпионство. Более того, сейчас мадридцы лишь 5-е в Ла Лиге и, очевидно, будут сражаться за место в "четверке" до финальных туров. Против МЮ "Атлетико" целесообразнее сыграть в классическом для времен Симеоне стиле. Но способность вернуть тот почерк сомнительна.

Кадровая ситуация

Травмированные: Васс – Хитон

Под вопросом: Лекомт, Хименес, Лемар, Коке, Кунья, Гризманн – Кавани

Отсутствуют по другим причинам: Гринвуд (МЮ)

Ориентировочные составы на матч "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико": Облак – Льоренте, Фелипе, Савич, Рейнилду – Корреа, Де Пауль, Кондогбия, Лемар – Фелиш, Суарес

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Погба – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

По громкости имен в составе "Манчестер Юнайтед" берет верх. Но похожие проблемы на протяжении целого сезона обеих команд выравнивают шансы на итоговый успех. Вероятнее всего, в обоих матчах этого противостояния в 1/8 финала голов будет немного. Но хотя бы по мячу на "Ванда Метрополитано" соперники забьют. Далее же на первый план выйдет индивидуальный класс и форма ведущих исполнителей в конкретный момент.