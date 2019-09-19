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Министерство по делам ветеранов будет защищать минера моста в Киеве

Новости » Общество    19.09.2019 - 12:28
Министерство по делам ветеранов будет защищать минера моста в Киеве
Фото: мост Метро (РБК-Украина)

В Министерстве готовы защищать Белько как и любого другого участника войны на Донбассе

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, который 18 сентября угрожал подорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства.

Согласно заявлению, Министерство будет защищать интересы Белько как и любого участника российско-украинской войны.

"Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - говорится в заявлении.

Напомним, Алексей Белько 18 сентября угрожал подорвать мост Метро в Киеве. Около 19:30 мужчину удалось задержать. В отношении данного факта полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

В результате действий Белько было парализовано движение транспорта в Киеве. В частности, были закрыты станции метро на красной ветке от станции "Крещатик" до "Дарницы". Также было перекрыто движение автомобильного транспорта.

Также сообщалось, что Белько служил в батальоне обеспечения Сил специальных операций.

Появилось видео задержания минера моста Метро У задержанного на мосту Метро не было взрывчатки
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