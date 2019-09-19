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Міністерство у справах ветеранів буде захищати мінера мосту в Києві

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 12:28
Міністерство у справах ветеранів буде захищати мінера мосту в Києві
Фото: міст Метро (РБК-Україна)

У Міністерстві готові захищати Белько як і будь-якого іншого учасника війни на Донбасі

Міністерство у справах ветеранів буде захищати інтереси Олексія Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства.

Згідно із заявою, Міністерство буде захищати інтереси Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни.

"Міністерство наголошує, що воно буде захищати інтереси Олексія Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи і допомогу при необхідності. Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними і іншим суспільством", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Олексій Белько 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві. Близько 19:30 чоловіка вдалося затримати. Щодо даного факту поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

В результаті дій Белько було паралізовано рух транспорту в Києві. Зокрема, були закриті станції метро червоною гілкою від станції "Хрещатик" до "Дарниці". Також було перекрито рух автомобільного транспорту.

Також повідомлялося, що Белько служив у батальйоні забезпечення Сил спеціальних операцій.

З'явилося відео затримання мінера мосту Метро У затриманого на мосту Метро не було вибухівки
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