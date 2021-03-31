Министерства останутся в Киеве: в регионы планируют перенести новосозданные органы

Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, что переносить в регионы уже существующие министерства не планируют. Перенос правительства планируют начать с новосозданных органов центральной власти.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
По мнению Немчинова, начать перенос органов власти из новообразованных будет наиболее оптимальным вариантом.
"Я думаю, что наиболее оптимальный вариант - начать с новосозданных органов центральной исполнительной власти. Сейчас у нас и комиссии создаются, и агентства, и бюро, которые спокойно могут начать работу с чистого листа, с набора персонала, поиска помещений в региональных центрах", - сказал он.
Немчинов отметил, что перенос органов власти в регионы начнется после того, как Кабмин завершит переход на электронный документооборот.
"Несмотря на то, что в условиях пандемии правительство доказало, что можно проводить и заседания онлайн, и совещания онлайн, и документооборот у нас на 90% является электронным. Мы можем спокойно говорить, что после того, как закончим отказ от бумажного документооборота, мы сможем говорить о конкретных шагах", - пояснил министр.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы. Зеленский заявил, что в Кабмине уже разработали предложения по такому перемещению.
Добавим, после победы на выборах Зеленский хотел перемести Администрацию президента, которая уже при нем стала Офисом, из здания на Банковой. Однако Офис президента до сих пор находится на том же месте.