Министерства останутся в Киеве: в регионы планируют перенести новосозданные органы

По мнению Немчинова, начать перенос органов власти из новообразованных будет наиболее оптимальным вариантом.

"Я думаю, что наиболее оптимальный вариант - начать с новосозданных органов центральной исполнительной власти. Сейчас у нас и комиссии создаются, и агентства, и бюро, которые спокойно могут начать работу с чистого листа, с набора персонала, поиска помещений в региональных центрах", - сказал он.

Немчинов отметил, что перенос органов власти в регионы начнется после того, как Кабмин завершит переход на электронный документооборот.

"Несмотря на то, что в условиях пандемии правительство доказало, что можно проводить и заседания онлайн, и совещания онлайн, и документооборот у нас на 90% является электронным. Мы можем спокойно говорить, что после того, как закончим отказ от бумажного документооборота, мы сможем говорить о конкретных шагах", - пояснил министр.