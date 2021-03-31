Міністерства залишаться в Києві: у регіони планують перенести новостворені органи

На думку Немчінова, почати перенесення органів влади з новостворених буде найбільш оптимальним варіантом.

"Я думаю, що найбільш оптимальний варіант - почати з новостворених органів центральної виконавчої влади. Зараз у нас і комісії створюються, і агенції, і бюро, які спокійно можуть почати роботу з чистого листа, з набору персоналу, пошуку приміщень в регіональних центрах", - сказав він.

Немчінов зазначив, що перенесення органів влади в регіони почнеться після того, як Кабмін завершить перехід на електронний документообіг.

"Зважаючи на те, що в умовах пандемії уряд довів, що можна проводити і засідання онлайн, і наради онлайн, і документообіг у нас на 90% є електронним. Ми можемо спокійно говорити, що після того, як закінчимо відмову від паперового документообігу, ми зможемо говорити про конкретні кроки", - пояснив міністр.