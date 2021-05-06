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Міністерства хочуть розміщувати не тільки в Києві: в Раду внесли закон

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 15:25
Міністерства хочуть розміщувати не тільки в Києві: в Раду внесли закон Фото: в Раду внесли закон про розміщення міністерств не тільки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. Він зареєстрований під №5469.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документ пропонує закріпити уніфіковану структуру апарату міністерства: директорати, секретаріат міністерства, департаменти, управління та інші самостійні структурні підрозділи.

Кабінет міністрів, згідно з проектом, встановлює вимоги до змісту та структури положення про міністерство та положення про інший центральний орган виконавчої влади.

Функції з розроблення проектів актів законодавства зосереджуються у міністерствах, крім випадків, коли центральні органи виконавчої влади наділені нормотворчими повноваженнями відповідно до закону.

Уряд отримує повноваження визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Кабмін уповноважують визначати окремим рішенням граничну кількість заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

Законопроект також передбачає, що прем’єр-міністр звільняється з посади так само як усі члени уряду - з початку роботи новосформованим Кабміном.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд підтримав відповідний проект закону у ході свого засідання.

Як писало РБК-Україна, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповідав, що переносити в регіони вже існуючі міністерства не планують. А йдеться про можливість розміщення новостворених органів центральної влади не в Києві.

За його словами, це може початися після того, як максимальне число процесів переведуть в онлайн.

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