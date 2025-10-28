ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Міністерка економіки Німеччини ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми

Вівторок 28 жовтня 2025 14:11
UA EN RU
Міністерка економіки Німеччини ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми Фото: Катаріна Райх та Максим Тимченко на тепловій електростанції ДТЕК (linkedin.commaxim-timchenko)
Автор: Сергій Новіков

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко провів зустріч із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катаріною Райх на одній із теплових електростанцій компанії.

Про це пише РБК-Україна за посиланням на повідомлення Тімченка в LinkedIn.

"Мені було приємно показати Федеральному міністру економіки та енергетики Німеччини Катаріні Райх нашу роботу із захисту та відновлення енергосистеми країни на одній із теплових електростанцій ДТЕК", - зазначив Тімченко.

На його переконання, електроенергія, вироблена такими станціями, відіграє вирішальну роль у протидії спробам РФ занурити Україну в темряву цієї зими.

Тімченко наголосив, що жовтень став одним із найважчих місяців для енергетичної системи України: попри те що опалювальний сезон ще не розпочався, російські удари системно спрямовані на генерацію, мережі, а також об’єкти видобутку та зберігання газу.

"Попри те, що опалювальний сезон в Україні ще не розпочався, російські атаки у жовтні були особливо потужними. Удари системно націлювалися на об’єкти генерації, мережеву інфраструктуру, а також на об’єкти видобутку та зберігання газу", - сказав CEO ДТЕК.

Він повідомив, що разом із урядом та енергетичним сектором ДТЕК працює цілодобово, щоб забезпечити постачання електроенергії.

Тімченко подякував міністру Райх і німецьким енергетичним компаніям за підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури. Керівник ДТЕК також висловив упевненість, що спільними зусиллями Україна та її союзники подолають енергетичний терор агресора.

"Об’єднавшись із нашими європейськими та американськими союзниками, ми подолаємо енергетичний терор росії та переживемо складні місяці, що попереду", - підсумував Тімченко.

Раніше повідомлялося, що протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 184 тисяч родин, чиї оселі були без світла через обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія Ракетна атака
Новини
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
"Фламінго" і "Рута" вже застосовані в бою. Україна готує серйозні пуски, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію