За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 184 тисяч родин, чиї оселі були без світла через обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

З 20 по 26 жовтня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково повернути світло жителям 334 населених пунктів, знеструмлених обстрілами.

"Електрика знову доступна у домівках понад 184 тисяч родин Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Київської областей та столиці", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зокрема, на Дніпропетровщині з 20 по 26 жовтня фахівці змогли повернути електропостачання у майже 147,1 тисяч домівок.

Водночас попри вкрай важку безпекову ситуацію, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині. Завдяки цьому вдалося повернути світло в домівки 20,2 тисяч родин місцевих мешканців.

Також останнього тижня на Одещині енергетики повернули електрику у 8,7 тисячі осель, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Продовжують потерпати від регулярних ворожих атак Київщина та столиця, де минулого тижня енергетики змогли відновити світло для 7,8 тисяч та до майже 300 осель відповідно.