ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Министр экономики Германии ознакомилось с работой ДТЭК по восстановлению энергосистемы

Вторник 28 октября 2025 14:11
UA EN RU
Министр экономики Германии ознакомилось с работой ДТЭК по восстановлению энергосистемы Фото: Катарина Райх и Максим Тимченко на тепловой электростанции ДТЭК (linkedin.commaxim-timchenko)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко провел встречу с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Катариной Райх на одной из тепловых электростанций компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тимченко в LinkedIn.

"Мне было приятно показать Федеральному министру экономики и энергетики Германии Катарини Райх нашу работу по защите и восстановлению энергосистемы страны на одной из тепловых электростанций ДТЭК", - отметил Тимченко.

По его убеждению, электроэнергия, производимая такими станциями, играет решающую роль в противодействии попыткам РФ погрузить Украину во тьму этой зимой.

Тимченко подчеркнул, что октябрь стал одним из самых трудных месяцев для энергетической системы Украины: несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, российские удары системно направлены на генерацию, сети, а также объекты добычи и хранения газа.

"Несмотря на то, что отопительный сезон в Украине еще не начался, российские атаки в октябре были особенно мощными. Удары системно нацеливались на объекты генерации, сетевую инфраструктуру, а также на объекты добычи и хранения газа", - сказал CEO ДТЭК.

Он сообщил, что вместе с правительством и энергетическим сектором ДТЭК работает круглосуточно, чтобы обеспечить поставки электроэнергии.

Тимченко поблагодарил министра Райх и немецкие энергетические компании за поддержку Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры. Руководитель ДТЭК также выразил уверенность, что совместными усилиями Украина и ее союзники преодолеют энергетический террор агрессора.

"Объединившись с нашими европейскими и американскими союзниками, мы преодолеем энергетический террор россии и переживем будущие сложные месяцы", - подытожил Тимченко.

Ранее сообщалось, что в течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 184 тысяч семей, чьи дома были без света из-за обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия Ракетная атака
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию