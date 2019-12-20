"Мінування" вокзалу у Києві не підтвердилося

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці завершили перевірку

Правоохоронці не знайшли вибухівку на центральному залізничному вокзалі в Києві після повідомлення про замінування вдень 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що вокзал уже працює в штатному режимі.

"Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень у Києві було тимчасово обмежено роботу центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про начебто замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано.

Крім того, вчора мінування станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві не підтвердилося. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота станції була закрита, зокрема, на пересадку.

РБК-Україна писало, що в 2019 році правоохоронці загалом отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.