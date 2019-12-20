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С центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех пассажиров

Новости » Общество     20.12.2019 - 14:30
С центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех пассажиров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании

В Киеве временно ограничено работу центрального железнодорожного вокзала через анонимное сообщение о якобы минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. "Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера минировании станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве не подтвердилось. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов на станции "Площадь Льва Толстого". Работа метрополитена была полностью восстановлена.

РБК-Украина писало, что 13 декабря железнодорожный вокзал в Киеве был закрыт для пассажиров в связи с сообщением о минировании. Правоохранители обследовали здание и территорию вокзала, но взрывчатка не была обнаружена.

Как сообщалось, в 2019 году силовики получили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах УЗ. "Минировали" обычно вокзалы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

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