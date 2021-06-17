"Минирование" метро в Киеве: сообщили о взрывчатке на еще одной станции

Сегодня сообщили о заминировании уже трех станций метро Киева. Сейчас закрыта станция "Дворец спорта", другие проверили.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сегодня утром сообщали о минировании станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Правоохранители там не нашли взрывчатки.
"Станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении КГГА.
Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.
Кроме того, в Киеве сообщили о минировании Центрального вокзала. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, сообщили в "Укрзализныце".