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"Замінування" метро в Києві: повідомили про вибухівку на ще одній станції

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні повідомили про замінування вже трьох станцій метро Києва. Зараз закрита станція "Палац спорту", інші перевірили.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Сьогодні зранку повідомляли про мінування станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Правоохоронці там не знайшли вибухівки.

"Станція метро "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні КМДА.

Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Крім того, в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".

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метромінування