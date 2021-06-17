"Замінування" метро в Києві: повідомили про вибухівку на ще одній станції

Сьогодні повідомили про замінування вже трьох станцій метро Києва. Зараз закрита станція "Палац спорту", інші перевірили.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Сьогодні зранку повідомляли про мінування станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Правоохоронці там не знайшли вибухівки.
"Станція метро "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні КМДА.
Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Крім того, в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".