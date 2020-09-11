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"Минирование" метро в Киеве: еще одну станцию открыли

Автор: РБК-Украина

В Киеве открыли для пассажиров станцию метро "Льва Толстого", вход и выход на которой был ограничен после звонка о минировании. Также была открыта пересадка на станции "Дворец спорта".

Об этом говорится в сообщении "Киевский метрополитен" в Facebook.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня вечером станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Кроме того, ранее в столичном метрополитене произошел серьезный сбой. Из-за падения напряжения в сети временно не работала система электронного билета и турникеты не пропускали пассажиров. В результате на входах в метро образовались большие очереди.

Отметим, что похожий сбой в работе электронного билета в столичном метро происходил в конце прошлого года.

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